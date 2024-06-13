الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العمل بمستشفى الخارجة التخصصى

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفى الخارجة

تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مستشفى الخارجة التخصصي، وذلك للاطمئنان على سير العمل وخطة جاهزية المستشفى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يرافقها الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد خليل مدير المستشفى، والدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وتفقدت عددًا من الأقسام للتأكد من أداء الخدمة الطبية اللازمة، كما التقت ببعض المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة وعدم وجود أي شكاوى، كما تفقدت قسم حضّانات الأطفال موجهًة بإعداد مقايسة لزيادة عدد وحدات الرعاية الموجودة بالقسم لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال.

وشددت نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد، والتأكد من تواجد الأطباء وفقًا للنوبتجيات المقررة، وكذلك مراجعة توافر الأدوية والأمصال، والمرور على الوحدات الصحية بالقرى؛ لمتابعة تواجد الفرق الطبية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

محافظ الوادي الجديد يفتتح أعمال تطوير مسجد ناصر بالخارجة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسجد ناصر بمدينة الخارجة، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وأحد رجال الأعمال بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الوادي الجديد والحضور الصلاة بالمُصلى الخارجي من المسجد، والتي أعقبها تفقد أعمال التطوير التي شملت إحلال شبكات المياه والكهرباء، ورفع كفاءة الموقع العام والأسوار الخارجية، وتركيب إنترلوك ورخام ودهان الواجهات، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الجليل، ومشيدًا بجهود التطوير التي تم تنفيذها في وقت قياسي لأحد أعرق المساجد بالمحافظة تحت رعاية مديرية الأوقاف بالوادي الجديد.

نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفي الخارجة
نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفي الخارجة
نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفي الخارجة
نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفي الخارجة
نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفي الخارجة
نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مستشفي الخارجة
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نائب محافظ الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي سير العمل وخطة جاهزية المستشفى عيد الأضحى المبارك وكيل وزارة الصحة الخدمة الطبية اللازمة للإطمئنان على مستوى الخدمة

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