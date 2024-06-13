السجن المشدد 15 سنة لطالب قتل عاملًا فى مطعم بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية أن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة، بعد اتهامه بقتل عامل بمطعم بسبب خلافات بينهم.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7190 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بمشاجرة وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ب.ا.م"، 25 سنة، طالب، بالتعدي علي المجني عليه "ف.ك.ح" عامل بمطعم، من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لرفض المجني عليه إعطاء المتهم مبلغا ماليا دون إخطار رب عمله بالمطعم والد المتهم فأوغر ذلك صدر المتهم فاستخلص سلاحا أبيض سكينا من التي تستخدم في المطعم وطعنه بها في الصدر، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفي توفي عقب ذلك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ح.ص.س" و"ح.ح.م" و"ر.م.ا" و"ف.م.م" و"ع.ع.ج" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما نسب إليهم من اتهامات، وبمعاقبة المتهم "ن.م.ن" بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزم المتهمين أن يؤدي للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية، وذلك في اتهامهم بالشروع في قتل كل من "م.ع.م" و"س.م.م"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبوالروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهم بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات عن أنه حال استقلال المجني عليه "م.ع.م" مهندس فني وبرفقته المجني عليها "س.م م" وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوي على مواقع التواصل الاجتماعي، مستقلين سيارة بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم الإسكندرية بعد كوبري أبوالخير بمسافة قصيرة نبهته الثانية، بحضور بسيارة ربع نقل حمراء اللون بجورهما يستقلها المتهمون وتلاحظ حمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش وصوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما قاصدا إرغامهم على التوقف بالسيارة لسرقة ما بحوزتهما من منقولات، إلى أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش، التي نجم عنها كسر الزجاج، ما أدى إلى إصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى وفقد الإبصار تماما، وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى، ما يقدر العجز الناڜي بنسبة 100% وكذلك إصابة المجني عليه الأول بجروح دائرية في الوجه وفروة الرأس والأذن الوسطي وتم علاجها.

توصلت التحريات، أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما وأن المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن حضر معهم السلاح الناري وعدد 12 طلقة نارية وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح الناري المستخدم في الواقعة، من المتهم السادس مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.