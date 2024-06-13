التحالف الوطنى: استعدادات مكثفة لاستقبال توزيع الأضاحى فى قرى سوهاج

تستعد جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت فى رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة سوهاج، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحى لهذا العام في جميع قرى وعزب ونجوع ومراكز المحافظة.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

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من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف هذا العام 2024 توزيع عدد 40 عجلًا بلديًا على (40) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى محافظة سوهاج وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توزيع عدد 56 ألف كيلو لحوم مستوردة، وذلك لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأضاف أن خطة عمل الجمعية تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين للأورمان من خلال صك الأضحية إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء محافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.