تنسيق القبول بالثانوية العامة في القليوبية.. قرار من المحافظ

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024 - 2025، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الإعدادية من مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات، ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثني الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فأكثر من التوزيع الجغرافي.



وأكد المحافظ على أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

تيسير الإجراءات

ووجه المحافظ وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق.

وأكد على أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.

من جانبها أشارت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد فصول الصف الاول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هى 770 فصل على مستوي المحافظة )، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بلغ 89897 طالبًا وطالبة

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وهنأ محافظ القليوبية الموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، موصيًا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

وأكد على أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردودٍ إيجابي على معدل الأداء معربًا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.