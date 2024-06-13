أوستن: بايدن أعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تؤمن أنظمة دفاع جوية

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية.

تحسين وتعزيز القدرات الأوكرانية على المدى الطويل



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل من أجل تحسين وتعزيز القدرات الأوكرانية على المدى الطويل، ومستمرون في تعزيز الدفاعات الأوكرانية.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، عن امتنانه لجميع الدول الحليفة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة روسيا الآن وفي المستقبل.