بتكلفة 98 مليون جنيه.. زراعة 3 ملايين شجرة بالمحافظات فى عام

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا مفصلًا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/ 2024، التي تستهدف توريد 3 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه.

وتتضمن أشجارا خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع، ما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.

إجمالي ما تمت زراعته خلال الفترة الماضية

وأشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة حتى الآن بلغ 2.5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 ملايين شجرة للمحافظات.

ولفت إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

الانتهاء بالفعل من إتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن إجمالى الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي وقامت من خلالها بتوريد حوالى 2 مليون شجرة لعدد 20 محافظة.

كما أتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات، وجارٍ العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها معها لتلك المحافظات، لافتًا إلى قيام الوزارة بشراء حوالي ٢٨ ألف شجرة جارٍ زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها.

ولفت إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473.8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية بـ309 آلاف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 آلاف شجرة، ومحافظة بنى سويف بعدد 108 آلاف شجرة، ومحافظات الأقصر والبحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 آلاف شجرة لكل منهم، ومحافظة جنوب سيناء بـ82.4 ألف شجرة، ومحافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، وحصلت محافظة الجيزة على 72.1 ألف شجرة.