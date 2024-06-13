قبل عيد الأضحى.. معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 350 مستفيدًا بالمنوفية

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، في تنظيم معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقريتي سنجلف والعطار ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية: "إننا في المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربة عن شكرها لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجهة تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنة جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا لتطوير وإعادة إعمار القرى.

وفى هذا السياق، عبّر الكثير من أهالى القرى المستفيدة بالمنوفية عن فرحتهم الغامرة لتوزيع الملابس الجديدة عليهم تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.