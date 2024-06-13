الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معانى الوحدة والمحبة والسلام

د. محمود الشريف..نقيب
د. محمود الشريف..نقيب الأشراف

هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك".

مناسبة كريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل

وأكد نقيب السادة الأشراف أن عيد الأضحى المبارك مناسبة كريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، داعيًا إلى ضرورة إحياء قيم التسامح والأخوة وتجديد أواصر الحب، واستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

ودعا نقيب السادة الأشراف المولى عز وجل أن يجعل عيد الأضحى المبارك أيامَ فرح وبركة على المصريين، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في يوم عرفة، وأن تعم الأعياد والمحبة والخير والاستقرار على مصرنا الحبيبة، وأن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وأن يعم السلام على العالم أجمع.

بعد افتتاحه رسميا.. نقيب الأشراف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب

 

نقيب الأشراف بجمهورية مصر العربية يهنيء العيد مناسبة استلهام معانى الوحدة

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