إيلون ماسك: مساهمو "تسلا" يصوتون لدعم راتبي البالغ 56 مليار دولار

قال الملياردير إيلون ماسك، صباح اليوم الخميس، إن المساهمين في شركة تسلا يصوتون بفارق كبير للموافقة على حزمة الرواتب الخاصة به البالغة 56 مليار دولار (44 مليار جنيه إسترليني)، قبل الاجتماع العام السنوي لشركة صناعة السيارات الكهربائية في وقت لاحق اليوم.

وتخضع حزمة الرواتب، التي تعد الأعلى على الإطلاق لرئيس تنفيذي لشركة أمريكية، لاقتراع المستثمرين بعد أن رفضها قاض أمريكي في وقت سابق من هذا العام.

وسيصوت المساهمون أيضًا على اقتراح ماسك بنقل القاعدة القانونية لشركة صناعة السيارات الكهربائية إلى تكساس، وذلك وفقا لـصحيفة "الجارديان".

وأشار عدد من المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية النرويجي ونظام تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا، بالفعل إلى أنهم سيرفضون حزمة رواتب الرئيس التنفيذي. كما حثت الشركتان الاستشاريتان بالوكالة جلاس لويس وخدمات المساهمين المؤسسيين المساهمين على معارضة هذه الحزمة التي وصفوها بـ"الجائزة".

ومع ذلك، أشار ماسك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" التي يملكها، إلى أن المستثمرين يصوتون بأعداد ساحقة للموافقة على حزمة الرواتب، إلى جانب الانتقال إلى تكساس.

وكتب ماسك: أن: "قراري المساهمين في شركة تسلا يتم تمريرهما حاليًا بهوامش واسعة! شكرا لدعمك".

وسيتم الإعلان عن نتيجة التصويت في المقر الرئيسي لشركة تسلا في تكساس في الساعة 4.30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ماسك سيواجه المزيد من الدعاوى القضائية

وقالت صحيفة "الجارديان" إنه حتى لو تمت الموافقة على حزمة الرواتب، فمن المرجح أن يواجه ماسك المزيد من العقبات بما في ذلك إمكانية رفع المزيد من الدعاوى القضائية.

وقال خبراء القانون وفقًا للصحيفة البريطانية: “إن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت محكمة ديلاوير، التي منعت هذه الصفقة في وقت سابق، ستقبل التصويت الجديد”.

وحزمة رواتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تمت الموافقة عليها في الأصل من قبل مجلس إدارة تسلا في عام 2018، وأطلق عليها حينها “اتفاقية التعويضات”، لكن أحد المساهمين في الشركة رفع دعوى قضائية بشأنها.

وفي يناير، حكمت قاضية ولاية ديلاوير، كاثلين ماكورميك، بأن مجلس إدارة شركة تسلا قد وضع بشكل غير مناسب "خطة تعويضات غير مسبوقة تاريخيًا" لماسك وقالت “إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين”. كما تساءلت عما إذا كان حجم حزمة الرواتب ضروريًا للاحتفاظ بـ " ماسك " في شركة تسلا.

وكان ماسك هدد بتطوير منتجات خارج تسلا إذا لم يحصل على ما لا يقل عن 25% من أسهم شركة صناعة السيارات - وهو جزء أساسي من حزمة الرواتب التي تم إسقاطها.

وإذا تمت إعادة اتفاقية التعويضات، فسيكون لدى الرئيس التنفيذي خيارات كافية لمضاعفة حصته الحالية في شركة تسلا تقريبًا والوصول إلى نسبة 21% تقريبًا، حسب تقارير وسائل الاعلام الأمريكية.