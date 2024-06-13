الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفرالشيخ: زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنهم مستمرون في جهود زراعة الأشجار بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قرى ومدن المحافظة.

مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء

وقال محافظ كفرالشيخ إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ، حيث تلعب الأشجار دورًا مهمًا في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يساعد على تقليل مستويات هذا الغاز في الجو، وتساعد الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات وتوفر أكسجينًا نظيفًا، وتقوم بتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

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رصف الشوارع الرئيسية بمركزي بلطيم والرياض في كفر الشيخ

كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ما تمت زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تمت زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.

وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة إلى زراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.

من جهة أخرى، شنت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ حملات نظافة مكثفة ورفع أطنان المخلفات والقمامة من الشوارع وصيانة الإنارة العامة بالطرقات.

الاستدامة البيئية مساحات خضراء زراعة الأشجار مراكز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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