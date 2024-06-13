الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كاف" يُدين مقتل حكم مباراة كأس الكونغو الديمقراطية

كاف
كاف

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، مقتل حكم في الكونغو بعد مباراة أو سي رينيسانس وتنجانيقا في كأس الكونغو الديمقراطية، بعد اعتداء الجماهير عليه عقب صافرة النهاية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله اعتداء جماهير فريق رينيسانس على حكم المباراة، والقيام بضربه بشكل عدواني على رأسه؛ ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، ولكنه فارق الحياة. لمشاهدة التفاصيل من هنا.

كاف يُدين مقتل حكم مباراة كأس الكونغو

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا، أكد خلاله إدانته وبشدة من تصرف الجماهير وتسببهم في مقتل حكم اللقاء.

كما دعا "كاف" الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح ضد المُتسببين في مقتل الحكم، لردع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل، وحماية الحكام أثناء مباريات كرة القدم.

يأتي ذلك بعدما خسر فريق رينيسانس اللقاء بركلات الجزاء أمام تنجانيقا، واحتفال الأخير باللقب، رغم محاولات الأطباء لإسعاف الحكم في أرض الملعب أثناء فقدانه للوعي، قبل أن يتم نقله للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة، ومن ثم تم الإعلان عن وفاته؛ بسبب تأثره بإصابات بالغة وخطيرة على مستوى الرأس.

txt

ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

txt

الشباب السعودي يستهدف ضم أوباميانج من مارسيليا في الصيف

كاف يكشف حقيقة تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025

على جانب آخر، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد كشف عن حقيقة التصريحات التي انتشرت بشأن تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها في المغرب خلال شهر يونيو من العام المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الكونغو كأس الكونغو الديمقراطية الكونغو مقتل حكم

مواد متعلقة

الشباب السعودى يستهدف ضم أوباميانج من مارسيليا فى الصيف

ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-6-2024 والقنوات الناقلة

باولو ديبالا يرفض عرضًا ضخمًا من النصر السعودى

نيكو ويليامز يرفض باريس سان جيرمان وينتظر عرضًا من برشلونة

ليفربول ينافس برشلونة على ضم جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن

بايرن ميونخ يستهدف ضم جو جوميز من ليفربول

خطة جديدة من هانز فليك وبرشلونة لضم كيميتش من بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل