"كاف" يُدين مقتل حكم مباراة كأس الكونغو الديمقراطية

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، مقتل حكم في الكونغو بعد مباراة أو سي رينيسانس وتنجانيقا في كأس الكونغو الديمقراطية، بعد اعتداء الجماهير عليه عقب صافرة النهاية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله اعتداء جماهير فريق رينيسانس على حكم المباراة، والقيام بضربه بشكل عدواني على رأسه؛ ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، ولكنه فارق الحياة. لمشاهدة التفاصيل من هنا.

كاف يُدين مقتل حكم مباراة كأس الكونغو

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا، أكد خلاله إدانته وبشدة من تصرف الجماهير وتسببهم في مقتل حكم اللقاء.

كما دعا "كاف" الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح ضد المُتسببين في مقتل الحكم، لردع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل، وحماية الحكام أثناء مباريات كرة القدم.

يأتي ذلك بعدما خسر فريق رينيسانس اللقاء بركلات الجزاء أمام تنجانيقا، واحتفال الأخير باللقب، رغم محاولات الأطباء لإسعاف الحكم في أرض الملعب أثناء فقدانه للوعي، قبل أن يتم نقله للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة، ومن ثم تم الإعلان عن وفاته؛ بسبب تأثره بإصابات بالغة وخطيرة على مستوى الرأس.

كاف يكشف حقيقة تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025

على جانب آخر، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد كشف عن حقيقة التصريحات التي انتشرت بشأن تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها في المغرب خلال شهر يونيو من العام المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.