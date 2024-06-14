الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى إليشاع النبيّ

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى إليشاع النبيّ، و هو النبي الذي خلف القديس الياس والمُدَوَّنة أخباره في سفر الملوك الرابع. عاش في القرن التاسع قبل المسيح. كان ابن فلاح غني ترك عائلته وتبع النبي الياس فبشَّرَ الفقراء والمساكين وكان غيوراً على نشر كلمة الله ضد كهنة الأوثان.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

كلّ إنسان مدين لله، ولأخيه دين عليه. هل هناك شخص غير مدين بشيء لله إلاّ ذاك الذي يخلو من الخطيئة؟ ومَن هو الإنسان الذي ليس لديه أخ مدين إلاّ ذاك الذي لم يسيء إليه أحد. أتعتقد أنّه يمكن أن تجد إنسانًا واحدًا في الجنس البشري لم يرتكب أيّ خطأ تجاه أحد الإخوة؟

إذًا، كلّ إنسان هو مدين لشخص ما، ولديه هو أيضًا مدين. لهذا السبب، أعطاك الله العادل قاعدة عليك اتّباعها تجاه مدينك، وهذه القاعدة سوف يطبّقها على مدينه. هناك في الواقع نوعان من أعمال الرحمة التي يمكن أن تحرّرنا. وقد ذكرهما الربّ نفسه بإيجاز في إنجيله: "أُعْفُوا يُعْفَ عَنكم"؛ "وأَعطُوا تُعطَوا" يرتبط العمل الأوّل بالمغفرة والثاني بالمحبّة.

تحدّث الربّ عن المغفرة. فإن كنت ترغب في الحصول على المغفرة لخطاياك، هنالك خطايا يجب أن تغفرها أيضًا لشخص ما. والأمر سيّان بالنسبة إلى أعمال المحبّة: يطلب منك متسوّل الصدقة وأنت متسوّل الله. فنحن جميعًا متسوّلو الله عندما نصلّي. نحن نقف أو بالأحرى ننحني أمام باب أبينا، أبينا العظيم! ونحن نتوسّل إليه بالأنين، راغبين في الحصول منه على شيء: وهذا الشيء هو الله نفسه. ماذا يطلب منك المتسوّل؟ الخبز. وأنت ماذا تطلب من الله؟ ببساطة، أنت تطلب المسيح الذي قال: "أنا الخبز الحيّ الذي نزل من السماء" أتريدون أن يُعفى عنكم؟ "أُعفُوا يُعْفَ عَنكم". أتريدون أن تُعطوا؟ "أَعطُوا تُعطَوا".