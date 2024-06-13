الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الوادى الجديد: تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال العيد

تجهيز الحدائق استعدادا
تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز الخمسة بتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة بشكل كامل، وتكثيف حملات النظافة والصيانة، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الزملوط" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين ومراكز الشباب وفتحها بالمجان، وتوفير كل الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

ووجه محافظ الوادي الجديد بتكثيف الجهود لتوفير أجواء مريحة وسعيدة للأهالي والزوار خلال فترة العيد، مما يعكس حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات والترفيه للمواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة، لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي 

ووجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من تواجد الطواقم الطبية. 

وأكّد ضرورة المتابعة والمرور على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها والالتزام بضوابط وإجراءات الذبح، وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

ووجّه محافظ الوادي الجديد بتفعيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بالغرف الفرعية المتواجدة بكل مركز، لمتابعة ورصد أي مشكلات تحدث خلال الاحتفالات بالعيد، وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين إن وجدت، ولضمان انتظام عمل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية المختلفة، وانتظام عمل المرافق والخدمات الأساسية والسيطرة الفورية على الأعطال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي
تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي
تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي
تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي
تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي
تجهيز الحدائق استعدادا لاستقبال عيد الاضحي
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