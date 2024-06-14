الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة الشهيدة أكيلينة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيسة الشهيدة أكيلينة التي استشهدت في مدينة جبيل، من أعمال فينيقية، سنة 293.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من كتاب الاقتداء بالمسيح من القرن الخامس عشر، وجاء بها:

يرتفع الإنسان فوق الأرض على جناحين: البساطة والطهارة، البساطة يجب أن تكون في النيّة والطهارة في المحبّة، البساطة تبحث عن الله؛ الطهارة تعثر عليه وتتذوّقه.

لن يكون أيّ عمل حسن صعبًا عليك، إن كنتَ حرًّا ضمن كلّ عاطفة غير متّزنة، وإن كنتَ لا تريد سوى ما يريده الله، وما هو مفيد للقريب، ستنعم بالحريّة الداخليّة، لو كان قلبك مستقيمًا، لبدا لك كلّ مخلوق كمرآة حياة وككتاب مليء بالتعليمات المقدّسة، ولا يوجد أيّ مخلوق، مهما كان صغيرًا أو حقيرًا، لا يبرز صورة معيّنة عن طيبة الله.

لو كنتَ تمتلك في داخلك القدر الكافي من البراءة والطهارة، لرأيتَ كلّ شيء بدون عوائق. القلب الطاهر يدخل إلى السماء وإلى الجحيم، يحكم كلّ شخص على الأمور من الخارج وفقًا لما هو عليه من الداخل، إن كان هنالك من سعادة في العالم، فإنّ القلب الطاهر يمتلكها.