الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى الفترة من السبت 15 يونيو حتى السبت 22 من نفس الشهر، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الشركة نشرت أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثالثه عصرًا بجميع المراكز.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

وأوضح المحاسب نبيل عبدالعليم رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع الكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

شركة مياه الشرب الصرف الصحى بسوهاج عيد الأضحى المبارك المهندس محمد صلاح مياه سوهاج المحافظة وزارة الصحة

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