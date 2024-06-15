السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكاثوليكية تحتفي بذكرى الطوباوي ألفونسو جوميز دي إنسيناس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي ألفونسو جوميز دي إنسيناس، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه وُلِدَ ألفونسو غوميز دي إنسيناس في كويلار ، في مقاطعة سيغوفيا (إسبانيا) ،عام 1565م ، ثم انضم إلى رهبنة وسام الرحمة في دير ميرسيداري في مدينة بلد الوليد  ، وبعد أن أكمل دراساته الفلسفية واللاهوتية في هذا الدير ، رُسم كاهنًا وأرسله رؤسائه لإكمال دراسته في جامعة سالامانكا وفي عام 1600 كان نائبًا لجامعة ميرسيداريان في تلك المدينة. في عام 1609 ، عندما كان يبلغ من العمر 44 عامًا ذهب إلى المكسيك مع النائب العام الموقر أنطونيو دي ميندوزا ،كسكرتير وواعظ ، أثناء توليه منصب النائب العام ،رافق الأب أنطونيو دي ميندوزا.

وبمجرد الانتهاء من ذلك ، لم يترك إسبانيا. وكرس نفسه للإرساليات بين السكان الأصليين. تم تعيينه راعياً ومبشراً  لجزيرة بونا ، في خليج غواياكيل. جزيرة سعيد ، التي تسكنها قبائل آكلي لحوم البشر ، تم التبشير بها من قبل المبشرين المرسيداريين منذ وصولهم عام 1534 إلى مملكة كيتو ، بينما كان يؤدي خدمته بحماس كبير ،تم القبض عليه من قبل القراصنة الهولنديين بقيادة المهرطق جاكومو ليرميت ، الذي غزا جزيرة بوما ، وبعد استجوابه ،علموا إنه يحتفل بالأسرار المقدسة بحضور عدد كبير من المؤمنين ، ثم أخرجوا أحشاءه ليبحثوا عن القربان المقدس ، ثم قتلوه. كان ذلك في 13 يونية 1624م. جزيرة بونا في فيرييناتو في بيرو ،  وهو من اشهر شهداء هذه الفترة .

هذا واحتفلت أمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو احد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للاعياد.

جدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.

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