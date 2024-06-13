الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلية تطلق فعاليات اليوم العالمي للدراجات

فعاليات اليوم العالمي
فعاليات اليوم العالمي للدراجات

شهد الدكتور إيهاب صلاح مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية ويرافقه الدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للدراجات الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة لمرور الإسماعيلية بحضور مريم عياد عيد مندوب من وزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للدراجات من أمام نادي عثمانون بالإسماعيلية لتختتم فعالياتها أمام نادي الفيروز، وشارك في هذه الفعاليات العديد من المواطنين من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والرياضية وجميع مراكز الشباب.

وأكد الدكتور إيهاب صلاح أهمية هذه الفعاليات في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن ركوب الدراجات من الوسائل التي تُساهم في تقليل الإنبعاثات الكربونية والحفاظ على صحة الإنسان.

وأشاد بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في هذه الفعاليات، مؤكدًا أن ذلك يدل على مدى اهتمامهم بممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم.

مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية يستقبل لجنة متابعة من وزارة الشباب والرياضة

واستقبل الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية، يرافقه الدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة لجنة من وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وذلك لمتابعة تنفيذ تدريبات مشروعات الإدارة بمحافظة الإسماعيلية.

وتابعت اللجنة تدريبات المشروع القومي لرياضة المرأة بقيادة المدربة الدكتورة هبه عيد، ومركز تدريب كرة السلة للفتيات بقيادة المدرب الدكتور محمد فتحي والتي يتم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية الشيخ زايد، كما تابعت اللجنة المشروع القومي للياقة البدنية بمركز شباب الإسماعيلية بقيادة المدرب كابتن ممدوح عبدالسلام.

وتستكمل اللجنة متابعتها لباقي مشروعات الإدارة العامة للقاعدة الشعبية التي تنفذ بمحافظة الإسماعيلية.

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