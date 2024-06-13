الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينى إثر استهداف الطيران الإسرائيلى دراجة هوائية غرب غزة

استشهاد
استشهاد

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" خان يونس، إن الطيران الإسرائيلي أغار على دراجة هوائية كان يستقلها أحد المواطنين بالقرب من منطقة الميناء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة اثنين آخرين بجراح نقل على إثرها إلى المشفى، إضافة لاستمرار التوغل البري في المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة وتحديدًا جنوب حي الزيتون، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددًا من قذائفها صوب منازل المواطنين وأراض زراعية في تلك المنطقة.

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على المناطق الشمالية الغربية من رفح

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة رفح الفلسطينية التي تعيش على وقع العملية البرية منذ أكثر من شهر، تشهد هدوءًا حذرًا في المناطق الغربية بعد ليلة عصيبة عاشها النازحون في المناطق الشمالية الغربية من المدينة، وبعد تقدم الآليات الإسرائيلية صوب ما يعرف بدوار العلم في المنطقة الغربية من المدينة، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات المحيطة بهذه المنطقة، إضافة إلى أن الآليات المتمركزة في منطقة العزبة غرب المدينة هى الأخرى أطلقت عددًا من قذائفها صوب أهداف متفرقة في المنطقة.

عدد كبير من الأهداف التي قصفها الاحتلال هى منازل مدنية

وأكد أنه لا بد من الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الذي قال إن سلاح الجو أغار على 45 هدفًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة، لا بد من التذكير بأن عددًا كبيرًا من هذه الأهداف هى منازل مدنية جرى قصفها في غضون الساعة الأخيرة من بينها منزل عائلة اللوح في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وهى غارة راح ضحيتها ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون نقلوا إلى مشفى العودة ومن ثم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج الشائك شرق مدينة غزة وشرق المحافظة الوسطى وهنا في خان يونس أطلقت نيرانها أسلحاتها الرشاشة وبشكل متقطع صوب المناطق المتاخمة للسياج الشائك، خاصة في منطقة خان يونس شرقًا.
 

القاهرة الإخبارية الطيران الإسرائيلى دراجة هواية منطقة الميناء مدينة غزة التوغل البري حي الزيتون رفح الفلسطينية النازحون

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