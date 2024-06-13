الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وقف إجازات عمال النظافة والحدائق بالقاهرة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولاً بأول.


وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة. 


وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية.


وأشار اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تمت مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها. 
 

وأضاف رئيس هيئة النظافة، أنه تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، كما تم تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولًا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد. 


وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وأمام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين.


وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على أرقام ٢٦٨٤٣٧٥٩، والخط الساخن ١٥٢٦٤، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.


ومن جانبه، أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد،  كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.


وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.

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