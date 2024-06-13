الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهد فيلم "ولاد رزق 3" بـ40 جنيهًا فى العيد.. تعاون بين "المتحدة" و"قصور الثقافة"

فيلم ولاد رزق
فيلم ولاد رزق

تحدث الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، عن تفاصيل استعدادات سينما الشعب لاستقبال أفلام عيد الأضحى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال "ناصف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية": "هناك 4 أفلام ستعرضها سينما الشعب خلال موسم عيد الأضحى"، موضحًا أن سينما الشعب تقام في مسارح وسينمات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوجد بواقع 20 سينما في 18 محافظة.

سينما الشعب تضم تشكيلة متنوعة من الأفلام

وأضاف أن نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة وجها باتخاذ كل الاستعدادات، متابعًا: "تواصلنا مع رؤساء الأقاليم في اجتماع من أجل التعامل برنامج مكثف لافتتاحات هذه الأفلام والعروض الفنية في موسم عيد الأضحى المبارك".

وتابع: "من أهم الأفلام لدينا أولاد رزق، اللعب مع العيال، وأهل الكهف"، مؤكدًا أنها تشكيلة متنوعة بين الكوميدي والأكشن لمجموعة محببة من النجوم الذين يفضلهم الجمهور المصري بـ40 جنيهًا لسعر التذكرة، وتبدأ العروض من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً.

المتحدة الشركة المتحدة قصور الثقافة سينما الشعب صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل