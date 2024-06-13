شاهد فيلم "ولاد رزق 3" بـ40 جنيهًا فى العيد.. تعاون بين "المتحدة" و"قصور الثقافة"

تحدث الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، عن تفاصيل استعدادات سينما الشعب لاستقبال أفلام عيد الأضحى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال "ناصف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية": "هناك 4 أفلام ستعرضها سينما الشعب خلال موسم عيد الأضحى"، موضحًا أن سينما الشعب تقام في مسارح وسينمات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوجد بواقع 20 سينما في 18 محافظة.

سينما الشعب تضم تشكيلة متنوعة من الأفلام

وأضاف أن نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة وجها باتخاذ كل الاستعدادات، متابعًا: "تواصلنا مع رؤساء الأقاليم في اجتماع من أجل التعامل برنامج مكثف لافتتاحات هذه الأفلام والعروض الفنية في موسم عيد الأضحى المبارك".

وتابع: "من أهم الأفلام لدينا أولاد رزق، اللعب مع العيال، وأهل الكهف"، مؤكدًا أنها تشكيلة متنوعة بين الكوميدي والأكشن لمجموعة محببة من النجوم الذين يفضلهم الجمهور المصري بـ40 جنيهًا لسعر التذكرة، وتبدأ العروض من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً.