توريد 187 ألف طن قمح إلى شون وصوامع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح موسم 2024، للمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى استقبال 187 ألف و607 أطنان قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مؤكدًا تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها.

وقال المحافظ إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و757 فدان على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل لافتًا الى أن لجان الزراعة والتموين المشكلة لاستلام محصول القمح من المزارعين تتابع إجراءات توريد الأقماح والتأكد من جودتها وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، استمرار توريد القمح المحلى مشيرًا الى إنه تم توريد 46848 طن و393 بشون البنك الزراعي المصري و40190 طن و514 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 67450 طن و456 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و24190 طن و110 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و8927 طن و574 كجم انتاج التقاوي /شركات منتجة ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 187 ألف و607 طن و47 كجم قمح.

أوضح أنه يتابع بصفة مستمرة ودورية أعمال توريد القمح ومتابعة أية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

أشار إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على الأرقام الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس أب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.