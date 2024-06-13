أماكن ذبح الأضاحي بالقاهرة الكبرى خلال عيد الأضحى 2024

تستقبل مجازر (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان) الأضاحي بمحافظة القاهرة، أيام عيد الأضحى المبارك، بعمل من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة.

وأكدت محافظة القاهرة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكل مجازر القاهرة.

ورفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر القاهرة للعمل 24 ساعة مع إلغاء الإجازات للعاملين من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

وشددت المحافظة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من استمرار جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

ونسقت المحافظة بين مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، واصدار التعليمات بالمجازر لاستقبال حيوانات الاضاحي للمواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، كان أشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات، (٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين، كما جرى وضع خطة لحملات مكبرة استعدادًا لعيد الأضحى، حيث تم تقسيم احياء القاهرة إلى مناطق حتى يمكن التغطية الرقابية لكل الأحياء ذات الكثافة السكانية، وتم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.