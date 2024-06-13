محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ وميدان الشهداء

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينة طوخ، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

تفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي لإدخالها ضمن منظومة الصحة

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

أكد محافظ القليوبية الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 88%، وجاري الانتهاء من إنشاء السور الخارجي للمستشفى، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توصيل كابلات الكهرباء بمحيط المستشفى بالكامل موجها بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة المحددة.

جولة تفقدية لعدد من الشوارع الداخلية في طوخ

كما أجرى الهجان جولة تفقدية شملت عددًا من الشوارع الداخلية بمدينة طوخ وذلك في إطار خطة المحافظة الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الحضاري للمدينة وتحقيق السيولة المرورية وكذلك شارع مصرف الحصة، بطول 230 مترًا وأعمال الرصف التي تم الانتهاء منها بالكامل، وشاهد إنشاء جزيرة وسطى جديدة على طول الشارع التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور، وكذلك تابع انشاء نافورة في ميدان طوخ بنفس الشارع والتي تضفي لمسة جمالية على المنطقة وتساهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

أكد المحافظ خلال الجولة على أهمية الاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة موجها بتكثيف الحملات على المخالفين للقوانين، خاصة فيما يتعلق بإشغال الشوارع والباعة الجائلين مشددا على ضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين بما في ذلك الإنارة والنظافة والصرف الصحي، جاءت الجولة بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بالقليوبية.