الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيًا منذ أمس بينهم أطفال وأسرى سابقون بالضفة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيًا منذ يوم أمس، من بينهم أطفال وأسرى سابقون في الضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

نتنياهو يراوغ لكسب الوقت 

وفي سياق آخر، قال عادل محمود، المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه دونالد ترامب في موضوع المكاسب والمغانم التي حصل عليها، كما أن حركة حماس تحاول استثمار الحاجة الأمريكية للهدنة.

"وأضاف أن الضغوطات الأمريكية واضحة، سواء كانت تحت الطاولة مع حركة حماس فيما يتعلق بالتقارب واللقاءات، وهذا حدث في الدوحة، وصولًا إلى موضوع الهدنة لمصالح أمريكية عليا، حيث خرجت حرب غزة عن السيطرة، ولم تحقق المكاسب السياسية والعسكرية. والجميع يخشى من مسار ما بعد حرب غزة وكيف ستكون الأمور."

القاهرة الإخبارية نادي الأسير الاحتلال اطفال أسرى سابقون الضفة الغربية

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