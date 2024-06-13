مثمرة وزينة.. وزارة البيئة تبرز جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

تتابع وزارة البيئة القيام بدورها في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية، ومن بينها وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم بـ13 مليون شجرة تتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة)، وجرى الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.

وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالي الحالي والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، إذ تمت زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.

كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بـ100 ألف شجرة، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، حيث مخصص لها 4400 شجرة.

وتشارك وزارة البيئة في أعمال تشجير قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة السويس، حيث تمت زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع وإظهار المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة، كما ساهمت الوزارة في أعمال تشجير مطاري الغردقة الدولى وشرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وكذلك خفض الانبعاثات، كما ساهمت الوزارة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانًا، ضمن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وذلك خلال الفترة التي استضافت فيها مصر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27).

كما بذلت وزارة البيئة جهودًا عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى زراعة الأشجار خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومن بينها مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، حيث تمت زراعة حوالى 186 ألف شجرة داخل الجامعات المصرية (جامعات عامة/ خاصة/ دولية) بالتعاون مع جهاز شئون البيئة على مستوى الجمهورية، كما تمت زراعة 45 ألف شجرة بمعاهد أزهرية بالمحافظات، و57 ألف شجرة تمت زراعتها بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ضمن مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، و25 ألف شجرة تمت زراعتها بالكنائس والأديرة، و40 ألف شجرة تمت زراعتها بمحافظتى جنوب وشمال سيناء.

وقامت وزارة البيئة بزراعة 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و54 ألف شجرة تمت زراعتها بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، و38 ألف شجرة تمت زراعتها بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل والزراعة، بالإضافة إلى 26 ألف شجرة تمت زراعتها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمدن العمرانية الجديدة (مدينة العبور- مدينة بدر– جهاز طيبة بالأقصر).

وتتعاون وزارة البيئة مع مؤسسة "ازرع شجرة"، حيث تمت زراعة 36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل المدارس ومنها مشروع مدارس خضراء في مناطق الأسمرات والخيالة بمحافظة القاهرة ومحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وحول تعاون وزارة البيئة مع مؤسسة "شجرها"، تمت زراعة حوالى ٥٠ ألف شجرة مثمرة وخشبية في ٨ محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، أسيوط، الأقصر، كفرالشيخ، البحر الأحمر، حيث تهدف تلك الأشجار لامتصاص حوالي ٨٥٠ ألف كجم من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو الغاز الرئيسي المتسبب في الاحتباس الحراري.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنه من ضمن الأماكن التي تمت زراعة الأشجار بها ٢٤ مدرسة، الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة، القاهرة الجديدة، ساحات مراكز طبية، حدائق عامة، وعدد ٤ جامعات.

وأوضحت وزارة البيئة أنه تمت زراعة ٢٧٠٠٠ شجرة قبل وبعد استضافت مصر مؤتمر المناخ بالتعاون مع مؤسسة شجرها، حيث أطلقت المؤسسة إحدى أكبر حملاتها الخاصة بالتشجير ونشر الوعي بالزراعة الحضرية والتنمية المستدامة، وهي حملة ٢٧٠٠٠ شجرة إلى مؤتمر المناخ COP27 خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ حتى فبراير ٢٠٢٤ بالتعاون مع الحملة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

كما تم إطلاق حملتين كبيرتين بمناسبة مرور ٨ سنوات على تأسيس مبادرة شجرها، وهي حملتا "كل من الشارع، ومدارس مثمرة" منذ ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ولمدة عامين، واستهداف زراعة ١٨٠ ألف شجرة مثمرة وخشبية في ٧ محافظات مصرية، واستهداف مشاركة ٥٠ ألف متطوع بالحملات.