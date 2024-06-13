الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد: تخصيص مليون جنيه لتنفيذ "متعة التعلم" بمواجهة الدروس الخصوصية

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العاملين بإدارات النظافة والأمن بديوان عام المحافظة،، في إطار اللقاءات الدورية للعاملين بمختلف المؤسسات، لتقديم التهنئة قبل المناسبات الدينية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، واللواء محمد التايب مستشار المحافظة للعلاقات العام والإعلام.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة تكثيف الجهود والاخلاص في العمل

وفي بداية اللقاء، قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع الحضور، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، موجها الشكر لهم على الجهود المتواصلة فى الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام، والحفاظ على الأمن والأمان بديوان عام المحافظة.

وتطرق محافظ بورسعيد خلال اللقاء للحديث عن مبادرة "متعة التعلم" وجهود المحافظة في هذا الملف من أجل مواجهة الدروس الخصوصية، حيث أكد أنه تم تخصيص مليون جنيها لتنفيذ المبادرة على أعلى مستوى، قائلا يجب علي الأسر أن تتعاون معنا في تنفيذ المبادرة ويوجهوا الأبناء للاستفادة منها والابتعاد عن الدروس الخصوصية، كما أشار محافظ بورسعيد أن المبادرة المقدمة لطلاب المرحلة الابتدائية تسهم في إثراء شخصية الطلاب من خلال الأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والفنية والتعليمية وغيرها، لافتا إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أيضا يحصلون على مجموعات تقوية صيفية ليكونو مع بداية العام الدراسي مستعدين للدراسة وملمين للمنهج كاملا.

وفي سياق آخر، أكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا فى تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التى يتم تحقيقها فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على  تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالديوان العام، وأشاد بجهودهم، مؤكدا أهمية مواصلة بذل المزيد من المجهودات والتعاون المثمر لتحقيق أفضل مستوى من العمل، والانتماء للعمل والاخلاص فيه، خاصة فى ظل ما تشهده المحافظة من تنمية غير مسبوقة فى كافة المجالات.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
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بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تهنئة عيد عيد الأضحى

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