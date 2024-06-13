الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدعوة الإسلامية بالأزهر" تعلن تقديم دورات في علوم الشريعة ضمن برنامجها الصيفى

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلنت وحدة التوعية الفكرية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، عن عقد دورات تدريبية متخصصة في أكثر من 10 تخصصات علمية شرعية، وعقلية، وسلوكية، وثقافية، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا والباحثين والوعاظ والأئمة وطلاب الأزهر الشريف في جميع المراحل الدراسية.

البرنامج الصيفي الأول لكلية الدعوة الإسلامية

وصرح الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة، أن الدورات تأتي ضمن البرنامج الصيفي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، الذي يهدف إلى الإفادة من الخبرات الأزهرية في تصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء الوعي الرشيد لدى الشباب، وحمايتهم من الوقوع في براثن الشبهات، والتأكيد على البناء الفكري الرشيد لأبناء الأزهر الشريف.

الدورات التدريبية تتزامن مع بداية الإجازة الصيفية

بدوره أشار الدكتور محمد رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الدورات التدريبية تتزامن مع بداية الإجازة الصيفية، لافتًا إلى أنه جارٍ إعداد رابط ونشره بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، على صفحة كلية الدعوة لمن يرغب التسجيل في الدورات المختلفة.

وفي السياق ذاته دعا الدكتور صلاح الباجوري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كل من يرغب في الإفادة من الدورات إلى المبادرة بالتسجيل مؤكدًا التنسيق لتوافر سكن للدارسين المغتربين.

يذكر أن الدورات المقدمة في البرنامج الصيفي تأتي برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

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الدعوة الإسلامية تعلن تقديم دورات متخصصة ضمن برنامجها الصيفي

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