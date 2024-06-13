الخميس 13 يونيو 2024
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التحالف الوطنى: أطلقنا مبادرة صك الأضحية بعد استشارة دار الإفتاء

جريدة الدستور

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف أطلق مبادرة صك الأضحية للإنابة عن المضحي في الأضحية وذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر غير القادرة.

وأضاف عضو التحالف الوطني خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التحالف بدأ في مشروع صك الأضحية بعد استشارة دار الإفتاء المصرية، متابعًا: "وأتيحت من خلال تلك المبادرة فرصة للمضحين لإقامة الشعيرة حتى تصل اللحوم للأسر الأولى بالرعاية وكلها أهداف سامية ونبيلة نسعى باجتهاد وجد إلى تحقيقها".

"التحالف الوطني": كل المؤسسات جاهزة لاستقبال تبرعات المضحين

كما أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن كل مؤسسات التحالف جاهزة على مدار الساعة لاستقبال تبرعات المضحين حسب اشتراطاتهم، مضيفًا: "منهم من يريد التضحية بلحوم بقري وهناك من يريد التضحية بلحوم جاموسي، ونفخر بأن لدينا آليات وصول سهلة وميسرة لكل غير قادر على مستوى الجمهورية بفضل قاعدة البيانات وفريق العمل والتعاون التوثيق بين الجمعيات القاعدية في كل قرى مصر".

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