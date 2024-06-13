الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

صحة "البحر الأحمر" تعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الدكتور إسماعيل العربي
الدكتور إسماعيل العربي

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، بمحافظة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية على مستوى مدن المحافظة، وذلك من خلال خطه التأمين الشاملة التي قدمتها مديرية الصحة، وذلك بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإنهاء استعدادات عيد الأضحى المبارك.

المديرية وضعت خطة تأمين طبي شامل طوال فترة العيد

وأكد وكيل صحة البحر الأحمر، أنه المديرية وضعت خطة تأمين طبي شامل طوال فترة العيد حفاظًا علي سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الجهود لتعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد والاجازات.

تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن خطة التأمين الطبي تشمل رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنيين وتمريض إضافة إلى توافر كافة المستلزمات والأدوية وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "العربى" أن خطة التأمين الطبي تتضمن انتشار فرق التأمين الطبي والمبادرات الرئاسية بجميع أنحاء محافظة البحر الأحمر لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن تمركز ثابتة في جميع الوحدات الصحية، وانتشار العيادات المتنقلة والتي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان، من خلال اماكن تمركز  تشمل( النادي الاجتماعي، وكارفور) كذلك نشر فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

توجيه الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية

وتابع  أنه تم توجيه الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا علي سلامة المواطنين، وكذلك تكثيف إجراءات مكافحة ناقلات الأمراض بأعمال مكافحة الحشرات الطائرة وتشغيل أجهزة الضباب والرزاز.

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