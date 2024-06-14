الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى خادمة الرب كيارا كوربيلاّ پتريلّو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى خادمة الرب كيارا كوربيلاّ پتريلّو.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه وُلدت "كيارا" في 9 يناير 1984م، بمدينة روما، كطفلة ثانية وأخيرة بعد أختها "إليزا"، لأبوين هما "روبرتو كوربيلاّ" و"ماريا أنسيلما روتسيكوني". وقد اِهتم الأبوين بتنشئة ابنتيهما، وبتعريفهما بالله منذ الصغر.

وبعمر الثامنة عشر، كانت كيارا في رحلة مع زملاء الصف بمدرستها الثانوية إلى دولة كرواتيا، حين قررت أن تتوقف عن رحلتها قليلاً في مدينة مديجوريا وتلتقي شقيقتها التي كانت تزور المكان أيضاً.

وفي 2 أغسطس 2002، التقت لأول مرة بالشاب "إنريكو ﭙيتريلّو" ذو الـ23 عام، وهو شاب مؤمن ينتمي إلى نشاط رسولي كاثوليكي هو "التجدد بالروح القدس"، وقد أتى مع بعض أفراد النشاط إلى مديجوريا في رحلة حج روحي، كان لقاءهما الأول في قاعة طعام فندق الإقامة المزدحمة جداً بالسياح. كان الزحام بالمكان يفرقهما لكنهما يعودا للقاء مرة أخرى، وبدأت تتكرر اللقاءات خلال تلك الرحلة، ولاحت قصة حب بينهما.

وفصلت السنوات بينهما إلى أن قامت كيارا بزيارة مديجوريا مرة أخرى عام 2006م، وهناك التقيا مرة أخرى، لكنها غادرت دون أي اتفاق بينهما. خلال رحلة أخرى مع والدها وشقيقتها إلى استراليا تلقت رسالة بريد إلكتروني من إنريكو يدعوها لإحياء حُبهما.

وفي ديسمبر 2006، طلبت من الراهب الفرنسيسكاني "ڤيتو داماتو"، أن يكون مُرشدها الروحي، خلال تلك الفترة كانت تحضر مؤتمراً روحياً برعاية الإخوة الأصاغر في أسيزي، والذي كانت قد أخبرت إنريكو عنه وعن أثره الروحي القوي، فحضر هو أيضاً للمؤتمر يوم 31 ديسمبر 2006

وبعد عامين، وعند انتهاء رحلة حج روحي خاضاها معاً إلى أسيزي، وفيها طلب الزواج من كيارا ثلاث مرات وفي كل مرة وافقت، تم تتويج قصة حب كيارا وإنريكو بالزواج في 21 سبتمبر 2008م، بأسيزي، حيث زوجهما الأب داماتو في كنيسة سان پيترو.

