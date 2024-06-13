إحالة أخطر تاجر سلاح في أطفيح للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الخميس، مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية، عقب ضبطه بحوزته آربى جى بمركز أطفيح.

إحالة مسجل خطر بحوزته آر بى جى في أطفيح للمحاكمة

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أكدت قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه في 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد في 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى - بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمت السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف، 3 بنادق آلية، 6 خزن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 تليسكوب قناصة، منظار، سيارة "ربع نقل"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية