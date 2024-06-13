الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أخطر تاجر سلاح في أطفيح للجنايات

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الخميس، مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية، عقب ضبطه بحوزته آربى جى بمركز أطفيح.

إحالة مسجل خطر بحوزته آر بى جى في أطفيح للمحاكمة

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أكدت قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه في 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد في 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى - بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمت السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف، 3 بنادق آلية، 6 خزن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 تليسكوب قناصة، منظار، سيارة "ربع نقل"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة التحريات اليوتيوبر أطفيح مسجل خطر

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