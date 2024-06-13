الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تصعيد حجاج القرعة غدًا للوقوف بعرفات

الحج
الحج

أعلن اللواء  مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تصعيد حجاج بعثة القرعة غدًا الجمعة، إلى منطقة المشاعر المقدسة؛ استعدادًا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بصعيد عرفات الطاهر.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة في مكة المكرمة، أعدت كشوفًا مدونًا بها أسماء الحجاج، ورقم مخيم كل حاج في مشعري عرفات ومنى، ورقم الحافلة التي ستقله إلى منطقة المشاعر المقدسة، وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص بعضو البعثة المرافق له في الحافلة، وكذلك رقم الهاتف الخاص بالسائق، وتوزيع تلك الكشوف على فنادق إقامة الحجاج قبل التصعيد بـ48 ساعة.

وأكد أن بعثة القرعة تحرص كعادتها كل عام، على تصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات الله في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ضمانًا لوصول جميع حجاج البعثة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من الحج، خاصة أن المبيت بمنى يوم التروية هو سنة عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وليس من واجبات الحج.

وأكد أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شدد على ضرورة رفع درجات الاستعدادات؛ لتصعيد الحجاج إلى منطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات التى تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك في سهولة ويسر.

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