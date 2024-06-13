الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح مفيدة لتجنب فوبيا الامتحانات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الخوف من الامتحان هو شعور شائع بين الطلاب من جميع الأعمار، نشعر بالإرهاق والتوتر خلال موسم الامتحانات، والذي بدوره له تأثير سلبي على عملية التعلم لدينا، قد يؤدي وجود رهاب الامتحانات، أو الخوف من أداء الامتحانات، إلى ضعف الدرجات.

نصائح مفيدة لتجنب فوبيا الامتحانات

إذا كان لديك خوف من الامتحان، يمكنك القيام ببعض الأشياء لجعله أقل رعبًا، إليك بعد النصائح يمكنك مشاركتها.

الأعراض الشائعة للخوف من الامتحان

الخوف من الامتحان قد يدمرنا، قد ينشأ هذا الخوف لأسباب عديدة مثل عدم الاستعداد، والخوف من الفشل، وما إلى ذلك؛ لذا من الضروري أن يكون الخوف تحت سيطرة الفرد، انتبه إذا كان لديك الأعراض التالية واتخذ الرعاية المناسبة. 

الغضب والتعرق وارتفاع ضغط الدم والصداع والخوف والأفكار السلبية ونوبات الهلع وزيادة ضربات القلب وحتى حمى الامتحان قبل يوم الامتحان، يتأثر الشخص جسديًا وعاطفيًا بسبب الخوف من الامتحان. 

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كيف تتغلب على الخوف من الامتحان؟ 

يمكنك تقليل التوتر والضغط غير الضروريين وتكون بطلًا بالنصائح التالية:

  • اشعر بالثقة وكن متفائلًا.
  • أنشئ جدولًا زمنيًا لكل مادة واتبعه دينيًا.
  • لا تؤجل المراجعة، الانتهاء منه قبل يومين من الامتحان.
  • عندما لا تكون قادرًا على التركيز، خذ استراحة لبضع دقائق، اذهب للنزهة ثم ابدأ الدراسة.
  • عندما يكون الموضوع معقدًا، ناقشه مع أصدقائك أو ارسم مخططات انسيابية لتسهيل تذكره.
  • تناول الطعام بشكل صحيح، وهذا فقط سيضمن الصحة البدنية والعقلية المناسبة.
  • ممارسة التأمل لزيادة تركيزك.
  • سلط الضوء على النقاط المهمة أثناء القراءة، والتي ستساعدك أثناء المراجعة.
  • اصنع بطاقات تعليمية تحتوي على النقاط الأساسية التي ستجعل الدراسة أكثر متعة.
  • لا تؤجل أبدًا ممارسة مشكلة معقدة. احصل على المساعدة من المعلمين أو الأصدقاء وتعلم كيفية حلها.

نصائح بسيطة للتغلب على خوف الامتحان يوم الامتحان

  • ابق هادئ. صدق وقدم أفضل ما لديك.
  • لا تخطي وجبة الإفطار.
  • تأكد من وجود الأقلام وأقلام الرصاص وجميع المواد الأخرى لديك قبل أن تغادر للامتحان.
  • قم بالوصول إلى قاعة الامتحان مبكرًا لتجنب التوتر وحركة المرور في اللحظة الأخيرة.
  • حافظ على هدوء عقلك واقرأ الأسئلة بعناية قبل أن تبدأ بالإجابة.
  • التزم دائمًا بالوقت في الإجابة على كل سؤال.
  • خصص 10 دقائق للمراجعة قبل تسليم الورقة.
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