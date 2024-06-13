الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيد

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من أكثر الموضوعات أهمية في الوقت حالي للبحث عن حالة الطلب المقدم من الفئات المستحقة المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة والاشتراك في البرنامج الذي يوفر الحماية الاجتماعية لهم. 

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ومعرفة خطوات الاستعلام بكل سهولة، وكذلك معرفة أخر قيمة وصل اليها معاش تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الرابط المباشر الذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستفيدين أو المتقدمين للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عبر اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من هنا
  • ثم يجب على المواطنين الباحثين عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة كتابة الرقم القومي المسجل في البرنامج في الخانة الموجودة امامك ثم الضغط على كلمة استعلام
  • بعد ذلك تظهر صفحة الشخص وتكون مكتوب فيها
  • الاسم رباعي
  • محل السكن والوحدة الاجتماعي
  • تاريخ الميلاد والرقم القومي

وحالة البطاقة وتكون احدى الخيارات التالية (ساري/ تجميد / إيقاف).

 في حالة التجميد أو الإيقاف يتم ذكر السبب، أما السارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن كي يمكن صرفه من منافذ مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي التابعة لها.

بالخطوات.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

كيف نجح "تكافل وكرامة" في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية؟

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 

  • قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأسرة 826.56 جنيه لمن يستعلم الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لمن هذه الفئة.
  • قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 743.91 جنيه الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لمن هذه الفئة.
  • قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأيتام 578.59 جنيه الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لمن هذه الفئة.
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بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

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تقديم موعد صرف "تكافل وكرامة" بمناسبة عيد الأضحى

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