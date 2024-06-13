الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيسة وزراء إيطاليا تستقبل القادة المشاركين فى قمة مجموعة السبع

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، تستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الهجوم الروسي وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في مطار برينديزي، حيث استقلّ بايدن المروحية الرئاسية "مارين وان" في رحلة قصيرة إلى بورغو إغنازيا، المنتجع الساحلي الفخم الواقع في بوليا (جنوب شرق إيطاليا) والذي سيستضيف من اليوم الخميس وحتى السبت قادة دول المجموعة السبع وآخرين من حول العالم.

مجموعة السبع إيطاليا القاهرة الإخبارية قمة الهجوم الروسي

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