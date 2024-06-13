الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طازجة بـ250 جنيهًا".. منافذ "الزراعة" تطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

اللحوم
اللحوم

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا عن طرح منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدية بأسعار مخفضة. 

وقال أيمن عبدالوهاب، نائب مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية في وزارة الزراعة، في التقرير، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لوزارة الزراعة تشهد عرض لحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك من خلال منافذها المنتشرة ومعارضها والسيارات المتنقلة، والإقبال ممتاز لأن الأسعار أقل من السوق.

اللحوم الطازجة تبدأ من 250 جنيهًا

وأضاف: "اللحوم الطازجة تبدأ من 250 جنيهًا والمفروم بـ240 جنيهًا والكبدة بـ240 جنيهًا، و320 جنيهًا للحوم الضأن". 

فيما قال محمد زينهم، مسئول اللحوم بالوزارة، إن المبادرة تستهدف محاربة جشع التجار، ومبادرة الرئيس تنص على فتح مزارع الوزارة حتى يحصل الشعب على احتياجاته".

وتابع "اللحوم البلدي هنا أرخص من المجمعات الاستهلاكية، والوزارة بتبيع أرخص اللحوم في السعر بمصر، وذلك برعاية الرئيس السيسي".

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