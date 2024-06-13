الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص غسل 17 مليون جنيه من الإتجار في السلاح بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لـمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.

 وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأسلحة والذخائر غسل الأموال محافظة الجيزة

مواد متعلقة

ضبط 25801 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط متهم بسرقة "مقابض" المنازل في المنصورة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على شركات تعرض السلع أون لاين

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا

ضبط مسجل بتهمة تزوير محررات رسمية في الجيزة

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ9 ملايين جنيه

تحرير 181 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

رئيس بعثة الحج الرسمية: تسكين إلكتروني وتكييفات فريون لأول مرة بمخيمات القرعة

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل