ضبط شخص غسل 17 مليون جنيه من الإتجار في السلاح بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لـمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.

وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.