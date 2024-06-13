الشباب السعودى يستهدف ضم أوباميانج من مارسيليا فى الصيف

أبدت أحد الأندية السعودية رغبتها في التعاقد مع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، في الميركاتو الصيفي.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

كان نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، قد أعلن في صيف 2023 الماضي، تعاقده رسميًا مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لمدة 3 سنوات، حتى يونيو 2026 المقبل.

أوباميانج على رادار الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلًا عن الصحفي الأمريكي بن جاكوبس عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نادي الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج في الصيف.

ويأمل فريق الشباب في حسم صفقة أوباميانج، لتدعيم الجبهة الهجومية والمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل 2024/ 2025.

كما ترددت أنباء حول اهتمام نادي الشباب بالتعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري السابق، في الميركاتو الصيفي.

ويملك أوباميانج خبرة طويلة في الملاعب، بعدما لعب في صفوف أندية تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين وحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، برشلونة الإسباني وتوّج معه بلقب الليجا في عام 2022، بروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى أندية ليل، موناكو، ديجون وسانت إيتيان في فرنسا.

وكان بيير إيمريك أوباميانج قد انضم إلى صفوف مارسيليا الفرنسي في صيف 2023، وشارك معهم في 51 مباراة في جميع المسابقات بالموسم المنصرم، سجل خلالها 30 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الجابوني، صاحب الـ34 عامًا، رفقة مارسيليا في 30 يونيو 2026.

وكان فريق الشباب قد أنهى الموسم المنصرم 2023/ 2024، بالتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة.