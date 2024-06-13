ضبط 433 عبوة أدوية بيطرية لعلاج المواشي والدواجن منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الجرائم التموينية، خاصة الجرائم الضارة بالثروة الحيوانية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (شخص) بإدارة منشأة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة لإنتاج وتصنيع أدوية بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، وقيامه بتخزين الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بمخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم متخذًا منهما منفذًا للتوزيع على العملاء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزنين المُشار إليهما وتم ضبط مالك المصنع و(3 من مسئولى المصنع) وضُبط بداخل المصنع والمخزنين على ٤٤٣ عبوة منتهية الصلاحية لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن - ٨٣٤٧ عبوة منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن مصنعة من مواد مجهولة المصدر - ٣٨٢٤ لتر مواد خام مجهولة المصدرلتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية يتم إضافتها وخلطها وتعبئتها مع الأدوية المنتهية الصلاحية

وبمواجهة المتهمين الثلاثة بالمضبوطات، قرروا بقيامهم بالاشتراك مع مالك المصنع بالتصنيع بدون ترخيص من الجهات المعنية.

واتخذت الإجراءات القانونية.