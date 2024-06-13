الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجواء مضطربة بفرنسا.. مراسل "القاهرة الإخبارية": ماكرون فاجئ الجميع بقرار الدعوة للانتخابات

خالد شقير
خالد شقير

علق مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، خالد شقير، على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة فاجئت حتى معسكره الانتخابي، بالدعوة لانتخابات برلمانية وتشريعية في 30 يونيو و7 يوليو المقبل.

وقال، إن الأجواء السياسية في فرنسا مضطربة وضبابية وهذه الخطوة جعلت الأحزاب الفرنسية تبحث عن تحالفات، نجحت حتى الآن الأحزاب اليسارية في عمل تحالف.

 صدمات سياسية

وأوضح، أنه كانت هناك صدمة بانضمام حزب الجمهوريين العريق لحزب التجمع الوطني بأقصى اليمين، ما دفع الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي يعلن عن استيائه وأهمية عدم خلط الأوراق والتفريق بين ما يسمى بالقوس الجمهوري ومبادئ الدولة الفرنسية.

ماكرون حاول أن يرسل رسالة للفرنسيين بأن هناك خطورة على دولتهم واقتصادهم

وأشار، إلى أن ماكرون حاول أن يرسل رسالة للفرنسيين بأن هناك خطورة على دولتهم واقتصادهم، وأن التجمع الوطني عندما يصرح بتصريحات انتخابية يمكن أن تتسبب في هروب الكثير من المستثمرين والمدخرين في فرنسا، خاصة أن هناك أزمات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا وغيرها، واعترف بأن الحكومة الفرنسية لم تكن على قدر المسؤولية ولكنها أعدت الكثير من الإصلاحات.

الأحزاب الفرنسية فرنسا ماكرون الأجواء السياسية في فرنسا الرئيس الفرنسي الحرب في أوكرانيا المستثمرين والمدخرين في فرنسا الاحزاب اليسارية

مواد متعلقة

8 وزراء خارجية يدعون لتقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس فى الاتحاد الأوروبى

عقوبات أمريكية لأكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على حرب أوكرانيا

وزير الخارجية العراقى: الوضع الأمنى بالمنطقة خطر ويجب تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بغزة

سوليفان: سنعمل مع قطر ومصر لسد الفجوات ولا جدول زمنيًا لانتهاء المفاوضات

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ عمليات إطلاق إلكترونية للصواريخ

الاحتلال يُعلن هجومه على أكثر من 45 هدفًا فى أنحاء غزة خلال 24 ساعة

وزير خارجية إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك

البيت الأبيض: مجموعة السبع أكثر اتحادا بشأن عدة قضايا القدرة الصناعية للصين

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل