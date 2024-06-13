لطلاب الثانوية العامة.. طرق تساعدك على إنجاز مراجعتك في وقت قصير

إنَّ الدراسة للامتحانات بكفاءة، خاصة في إطار زمني محدود، تتلخص في فهم المواد الخاصة بك والذكاء في كيفية استخدام وقتك؛ لذلك أنت بحاجة إلى خطة موجزة ومركزة ومنظمة حول الموضوعات الرئيسية وشكل الاختبار، تتيح لك معرفة المتطلبات الدقيقة للاختبار الخاص بك وتحديد أولويات المواضيع وتخصيص الوقت وفقًا لذلك.

في هذا التقرير تستعرض "الدستور" كيفية إدارة وقتك خلال المراجعة وتبسيط جدولك اليومي بطريقة سهلة تمكنك من مذاكرة المواد في وقت قصير.

تحديد جدول الدراسة

يعد إنشاء جدول دراسة فعال أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الاستعداد للامتحان، خاصة عندما يكون الوقت محدودًا، يتضمن ذلك تقييم الوقت المتاح لديك وتحديد أولويات الموضوعات لتحسين التعلم والاحتفاظ.

تقييم القيود الزمنية

أولًا، قم بفحص جدولك الحالي لتحديد الأجزاء الزمنية التي يمكن تخصيصها للدراسة، يتضمن ذلك الوقت قبل وبعد الفصول الدراسية، وعطلات نهاية الأسبوع، وأي فترات مجانية أخرى يمكن استغلالها بفعالية. تذكر أن قدرتك على التركيز تنخفض بسرعة بعد حوالي 90 دقيقة، لذا خطط لتبديل المواضيع للحفاظ على الكفاءة.

أيام الأسبوع:

صباحًا (7 صباحًا - 9 صباحًا).

بين الصفوف (1 ظهرًا - 2:30 ظهرًا).

الفترة المسائية (6 مساءًا - 9 مساءً).

عطلات نهاية الأسبوع:.

السبت صباحًا (8 صباحًا - 10 صباحًا).

الأحد بعد الظهر (1 ظهرًا - 4 مساءً).

تحديد أولويات المواضيع

حدد أولويات مواضيعك بناءً على مدى تعقيد المادة وجدول الامتحانات، خصص المزيد من الوقت للمواضيع التي تجدها صعبة وأي اختبارات قادمة في المستقبل القريب.

أولوية عالية: الموضوعات ذات مواعيد الامتحانات الأقرب أو تلك التي تتطلب المزيد من التدريب.

أولوية متوسطة: الموضوعات التي تشعر بالارتياح تجاهها إلى حد ما، ولكنك لا تزال بحاجة إلى المراجعة.

أولوية منخفضة: المواد التي تثق بها أو لديك اختبارات لها في وقت لاحق.

من خلال تقسيم وقت الدراسة والتركيز على الأمور الأكثر أهمية، فإنك تضمن إعدادًا فعالًا وموجهًا لامتحاناتك.

خلق بيئة دراسية فعالة

لتتفوق في اختباراتك بوقت محدود، فأنت بحاجة إلى مساحة دراسية تعزز التركيز والكفاءة. وفيما يلي استراتيجيات لإنشاء مثل هذه البيئة.

اختيار الموقع المناسب

حدد موقعًا تشعر فيه باليقظة ويمكنك العمل فيه دون إزعاج لفترات، سواء أكان ذلك ركنًا هادئًا في المكتبة أو مكتبك الخاص في المنزل، تأكد من أنه مكان مرتبط بالدراسة والإنتاجية، وتشير الدراسات إلى أن وجود منطقة مخصصة للدراسة يمكن أن يشير إلى عقلك بأن الوقت قد حان للتعلم.

التقليل من عوامل التشتيت

حافظ على مساحة الدراسة الخاصة بك خالية من الفوضى والضوضاء، إذا كنت في بيئة صاخبة، ففكر في استخدام سماعات إلغاء الضوضاء أو الضوضاء البيضاء لحجب الأصوات المشتتة للانتباه، قم بإيقاف تشغيل الإشعارات على أجهزتك لمنع الانقطاعات الرقمية، واحتفظ فقط بالأدوات والموارد الضرورية في متناول يدك للحفاظ على التركيز.

توظيف تقنيات الدراسة

في مجال التعلم السريع للامتحانات، فإن اعتماد الاستراتيجيات الصحيحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الفهم والاحتفاظ، ستكتشف هنا كيفية الاستفادة من تقنيتين فعالتين: الاستدعاء النشط والتكرار المتباعد.

الاستدعاء النشط

يعد الاستدعاء النشط طريقة دراسة قوية تتضمن اختبار معرفتك بشكل متكرر وجلب المعلومات إلى ذهنك بشكل فعال، من خلال توليد إجابة لسؤال من الذاكرة، يمكنك تعزيز وترسيخ قدرات الاستدعاء لديك، حاول إنشاء بطاقات تعليمية تحتوي على أسئلة من جهة وإجابات من جهة أخرى لتختبر نفسك بانتظام في المادة، تضمن تقنية الاختبار الذاتي هذه أن عقلك يشارك في عملية التعلم بشكل مكثف، مما يشكل ارتباطات ذاكرة أقوى.

التكرار المتباعد

التكرار المتباعد هو استراتيجية تستلزم مراجعة المعلومات على فترات متزايدة مع مرور الوقت. تستفيد هذه التقنية من تأثير التباعد النفسي، حيث يمكنك إعادة النظر في المواد الدراسية ومراجعتها بشكل استراتيجي للمساعدة في حفظها في الذاكرة طويلة المدى.

قم بتنفيذ ذلك عن طريق جدولة جلسات الدراسة بحيث تقوم أولًا بمراجعة الموضوع بعد يوم واحد من تعلمه، ثم بعد يومين، مع زيادة الفجوة في كل مرة.

للتنظيم، استخدم مخططًا أو تطبيقًا رقميًا لتتبع هذه الفواصل الزمنية ومطالبتك عندما يحين وقت مراجعة موضوعات محددة.

الاستفادة من الامتحانات التجريبية

يعد استخدام اختبارات الممارسة بمثابة حجر الزاوية في الإعداد للدراسة الفعالة، فهي توفر لك فكرة واضحة عن شكل الاختبار وأنواع الأسئلة التي ستواجهها.