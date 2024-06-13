برلماني مثمنا مبادرة القوات المسلحة لتوفير السلع: تعزز الاستقرار الاجتماعي

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مبادرات القوات المسلحة والداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنصف ثمنها خلال عيد الأضحى في كافة المحافظات.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية له، إن هذه المبادرات تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

أكد أن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ليس فقط يسهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية، بل يعزز أيضًا من روح التضامن والتكافل الاجتماعي.

نقاط البيع في مختلف المحافظات

أشار النائب محمد سلطان إلى أن نقاط البيع التي أُنشئت في مختلف المحافظات لتوزيع السلع بأسعار مخفضة تعكس التزام القوات المسلحة والداخلية بدعم المواطن المصري ومساندته في جميع الأوقات، خاصة خلال المناسبات الدينية والأعياد.

وشدد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات في المستقبل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وطالب النائب محمد سلطان بضرورة تعزيز الجهات الرقابية لجهودها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين خلال عيد الأضحى.

لفت إلى أن تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية هو جزء أساسي من جهود مكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.

توفير كافة السلع الغذائية

أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة لتوفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتشمل خطة الوزارة، ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وضخ 150 طن لحوم طازجة يوميًا عبر 1500 منفذ، وتوفير 5 آلاف رأس خراف حية في شوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطرح 5 آلاف رأس ضأن مبرد، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية، وضخ 180 ألف طن سكر، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.