الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أسماء 12 مصابة في انقلاب أتوبيس أعلى الدائري

انقلاب أتوبيس أعلى
انقلاب أتوبيس أعلى الدائري

وقع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري أمام وصلة دريم بأكتوبر، ما أسفر عن إصابة 12 راكبة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

جاءت الأسماء كالآتي ومعظهم أصيب بكدمات وسحجات:

 سناء يعقوب 

عزة السيد  

 مروة أحمد  

 هالة علي 

فاطمة مصطفى 

 كدمات وسحجات

 جيهان سعد الله  

صابرين عبد الله  

مديحة مصطفى 

 ورحمة عادل

 ياسمين سمير 

عبير صالح

ولاء سامي  

بداية تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس أمام وصلة دريم أعلى الطريق الدائري بنطاق مدينة أكتوبر، أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمة بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث بواسطة أوناش رفع لعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

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