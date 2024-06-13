تحرك برلماني بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع فى دمياط

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن عدم وجود أدوية بجميع عيادات التأمين الصحى وخاصة أدوية علاج الأمراض المزمنة لكبار السن فى العديد من المحافظات وخاصة محافظة دمياط.

وأشار “متى” فى بيان صحفى لها إلى أن هناك نقص شديد أيضا فى ألبان الأطفال الرضع حديثى الولادة العاديين وأصحاب الحساسية فى محافظة دمياط، مما يمثل خطورة بشكل كبير على حياة هؤلاء الأطفال الرضع.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا أصبحنا الآن أمام أزمة بسبب عدم وجود بعض الأدوية ونقص كامل فى بعض الأدوية الاخرى منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أننا نرجو حل هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن.

وطالبت بضرورة توفير الأدوية الناقصة والغير موجودة فى عيادات التأمين الصحى بدمياط خاصة أدوية الأمراض المزمنة لكبار السن، بالإضافة إلى ضرورة توفير ألبان الأطفال الرضع حديثى الولادة العاديين وأصحاب الحساسية.

على صعيد آخر، هنأ النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 أعوان على تأسيسها، مؤكدا أن التنسيقية واحدة من أهم الكيانات السياسيات التي تم تدشينها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة التي جمعت الشباب من مختلف الأطياف والأيدولوجيات والتوجهات في مؤسسة واحدة.

وأضاف الجندي في بيان له، أن شباب التنسيقية هم نجوم ساطعة في سماء السياسة في مصر، فخلال 6 سنوات تم تدشين أهم تجربة سياسية في مصر لتأهيل وتمكين شباب مصر بتعدد خلفياته ومرجعياته السياسية دون تفرقة أو تمييز، للانخراط والاندماج في العمل السياسي وأفرزت التجربة إسهام حقيقي وتفاعل مثمر وسياسيين شباب على قدر كبير من الوعي والنضج السياسي.