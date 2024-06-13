الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 25801 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط25801 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1221 مخالفة السير بدون تراخيص.

 28 دراجة نارية مخالفة.

 8164 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 25 مخالفة موقف عشوائى.

1142 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 9 مخالفات لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور وزارة الداخلية

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