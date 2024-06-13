كيف تُحدد الكنيسة موعد احتفالاتها بعيد الصعود المجيد؟..أستاذ بالكلية الإكلريكية يوضح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو احد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للأعياد.

طريقة تحديد يوم عيد الصعود

وقال الأرشذياكون الدكتور رشدي واصف بهمان، استاذ اللغة اليونانية وعلم الأبقطي في الكلية الإكلريكية، في كتابه التقويم القبطي وحساب الأبقطي عن طريقة تحديد يوم عيد الصعود أنه تبدأ بتحديد موعد عيد القيامة لتلك السنة وكم يومًا انقضت في شهره، فإن كان في برمهات نضيف إلى ذلك 9 (تسعة) أيام فتزيد الجملة عن 30 دائمًا، ونسقط منها 30 والباقي يكون عدد عيد الصعود في شهر بشنس، وإن كان عيد القيامة في برمودة نضيف إليه 9 أيام المذكورة ومهما كان الناتج يكون موعد عيد الصعود في شهر بشنس أيضًا، وإن زاد عن 30 نسقط منه 30 والباقي يكون موعد عيد الصعود في شهر بؤونة.

مثال على كيفية تحديد عيد الصعود

وعلى سبيل المثال لتحديد يوم عيد الصعود لسنة 1705 ش، ففي سنة 1705 ش كان عيد القيامة يوم 22 برمودة، فنضيف الـ22 إلى 9 أيام = 31، ونسقط من الـ31 ثلاثين يومًا، 31 - 30 = 1 وهو موعد يوم عيد الصعود، إذن عيد الصعود لسنة 1705 ش هو أول بؤونة.

جدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.