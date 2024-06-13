الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ الدقهلية يُناقش التقرير الفني لمقترح تطوير مخرج نفق "الهابي لاند"

اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا حضره المهندس علاء الدين حطب مدير مشروعات تحيا مصر المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة والدكتور أسامة الراوي ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة.

وناقش "مختار" خلال الاجتماع، التقرير الفني لمقترح تطوير مخرج نفق"الهابي لاند" بالمنصورة والذي اعده مركز الدراسات والبحوث بجامعة المنصورة.


وأكد "مختار" على ضرورة تذليل كافة المعوقات وتضافر جهود الجميع لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الجهات التنفيذية لتنفيذ المشروع وفق برامج زمنية محددة، وتكليفات دقيقة لكافة الأجهزة المسئولة عن المشروع.


وأشار "مختار"، إلى أن مشروع" تحيا مصر المنصورة" يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة للدقهلية بصفة عامة ولمدينة المنصورة بصفة خاصة.


جدير بالذكر أن مشروعات "تحيا مصر المنصورة" بنطاق محافظة الدقهلية، تقام على  مساحة إجمالية قدرها حوالي 136000 متر مربع حيث تقام المشروعات علي مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا حيث يتم علي تلك الأراضي تنفيذ مشروعات متنوعة سكنية وطبية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي حيث يحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة في بمناطق تنفيذه والمناطق المحيطة بها.

بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع وأهم المشروعات التي تدخل  في نطاق تحيا مصر المنصور(مشروع المنصورة جيت) ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجةوهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل، ومشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة جامعة المنصورة

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