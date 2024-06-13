وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة صيانة وخدمات السكك الحديدية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، وشهدت عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

الوزير: التدعيم المستمر للورش بالمعدات الحديثة وتعظيم تصنيع قطع الغيار محليا بالجودة المطلوبة

و استعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة، إذ جرى تنفيذ 550 عمرة عمومية وإسمية للجرارات على مدار العام منها 164 عمرة مختلفة الأنواع (جسيمة - متوسطة - خفيفة)، و112 عمرة (اسمية) داخل ورش (إيرماس) بالإضافة إلى 274 جرار (إسمية) بورش الهيئة المختلفة.

أيضا، جرى تجهيز ودفع 466 جزءا (موتورات جر – أجزاء محرك – كمبريسور- تربينات – رادياتيرات) إلى ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال أعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم، وإصلاح 43 ونشا لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتفعيل جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة، جرى كذلك استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، كما جرى استعراض خطة تطوير الشركة، إذ جرى رفع كفاءة خطوط السكك الحديدية بالورشة وتم إنشاء ورشة جديدة لعمرة وصيانة البواجي، ما يساهم في رفع الإنتاج من 30 بوجي الي 42 بوجي خلال الشهر وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لعمرة وصيانة موتورات الجر ما يساهم في رفع معدل الإنتاج من (80) موتور جر إلى (200) موتور جر شهريا.

قال إنهه جرى إنشاء ورشة جديدة موازية لأعمال البورينج حيث أن معدل الإنتاج الحالي بعدد 6 محرك ديزل وعدد 30 موتور جر أما معدل الإنتاج المستهدف لأعمال البورينج هو 9 محركات ديزل و90 موتورات جر شهريا، وإنشاء ورشة جديدة موازية لرفع وتركيب الجرارات لزيادة القدرة الاستعابية في أعمال الرفع والتركيب من 16 جرارا إلى 22 جرار.

جرى أيضا إنشاء ورشة جديدة للإختبارات الاإتلافية NDI وذلك لتفعيل إجراءات الكشف عل الشروخ لتحسين جودة الإنتاج، وتم الانتهاء من إنشاء ورشة متخصصة لتجهيز الجرارات للدهان باستخدام أحدث الأساليب المتطورة.

وشدد الوزير على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار، في اطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر وبما يساهم في عقود الصيانة والدعم الفني التي يتم تنفيذها مع الشركات العالمية المتخصصة في الوحدات المتحركة والمحافظة على الصيانة المستمرة للمعدات والنظافة التامة للورش ولكل الأقسام بها.