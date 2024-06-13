الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شرطة الكهرباء تضبط 15049 قضية سرقة تيار

سرقة تيار
سرقة تيار

كثفت أجهزة  وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1584 قضية تشمل مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15049 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 560 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة  مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما أسفرت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 120 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وزارة الداخلية الامن الاقتصادي شرطة النقل والمواصلات شرطة الكهرباء

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