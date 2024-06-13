الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أشهر ألحان الكنيسة في عيد الصعود

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للأعياد.

أشهر ألحان الكنائس في احتفالات عيد الصعود

وقال المرتل اندرو منير، مدرس الالحان الكنسية، في تصريح خاص، إن الكنيسة تتغنى بمجموعة من الالحان في احتفالات عيد الصعود، مما يجعل المصلي يدرك ان لهذا العيد الحانه التي تختلف عن اي الحان اخرى ولعا اشهر هذه الالحان هو لحن(افشينا) الذي يقول بحسب لغته الاصلية: أفشيناف إإبشوى إ أتفى إنتى إتفى سا أوى نام إبشاى هينا إنتيف أو أورب نان إم بى باراكليتون بى إبنيفما إنتى تى ميثمى. 

وبعد ترجمته للغة العربية يتحول معنى هذه الكلمات للاتي: صعد إلى سماء السماء
ناحية المشارق لكي يرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزى.

لم يكن لحن افشيناف هو الوحيد المميز لعيد الصعود بل هناك ألحان أخرى أهمها شيري تيف اناليم والذي تقول كلماته الاصلية: شيرى تيف أناليم إبسيس أفشيناف أى إبشوى إي نيفيؤوى. أف أو أورب نان امبى باراكلتون بى انبفما انتى تى ميثمى.

وبعد الترجمة للعربية يتحول المعنى الخاص باللحن للكلمات الاتية: السلام لصعوده صعد إلى السموات. وأرسل لنا المعزى روح الحق.

 

جدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.

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